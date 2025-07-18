Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

«С Минпросвещения совместно прорабатываем сервис, когда у нас будет размещен определенный тренажер, где будут задания Единого государственного экзамена, он будет позволять выявлять определенные дефициты», — сказал Круглинский в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему «Цифровой профиль молодого человека».