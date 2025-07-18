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Семь городов Челябинской области накроет смог в последний день выходных

На Южном Урале объявлен режим НМУ.

Источник: Комсомольская правда

Режим НМУ в семи городах Челябинской области будет объявлен ночью 20 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

— С 2 часов 20 июля до 19 часов 21 июля в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Коркино, Сатке, Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени, — говорится в сообщении.

Первая степень НМУ считается наименее опасной. Она вводится, когда загрязняющие вещества превышают предельно допустимую концентрацию в воздухе.

Когда объявляется режим НМУ, промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.