Семь городов Челябинской области накроет смог в последний день выходных

Режим НМУ в семи городах Челябинской области будет объявлен ночью 20 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
— С 2 часов 20 июля до 19 часов 21 июля в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Златоусте, Коркино, Сатке, Аше объявляется предупреждение о НМУ первой степени, — говорится в сообщении.
Первая степень НМУ считается наименее опасной. Она вводится, когда загрязняющие вещества превышают предельно допустимую концентрацию в воздухе.
Когда объявляется режим НМУ, промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.