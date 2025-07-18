Песков заявил об обязанности WhatsApp соблюдать законы РФ

В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, поскольку он не локализовал данные пользователей и не открыл свое представительство. Депутат Антон Немкин назвал мессенджер «брешью в национальной безопасности». В Кремле подчеркнули, что WhatsApp — «сервис номер один» по популярности в РФ, но он должен соблюдать законы РФ. Что говорят о возможной блокировке мессенджера, какую замену ему подготовили и сколько россиян пользуются WhatsApp — в материале «Газеты.Ru».