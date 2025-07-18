Штраф за незаконную передачу абонентского номера: как это будет работать

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому человеку абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, смогут ли родители передавать сим-карты несовершеннолетним детям или пожилым родственникам.
Что грозит за нарушение запрета.
Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера другому лицу. Если физлицо передаст свой номер, то штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
Если ИП и юридические лица предоставят номера посторонним без договора, то они будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч — для юридических лиц.
Кроме того, вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим людям. За это предусмотрены штрафы:
для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;для ИП — от 50 до 100 тысяч;для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.
Можно ли будет отдавать абонентский номер детям или родственникам.
По словам юриста Дмитрия Кваши, этот запрет не коснется семейных уз. Можно будет передавать абонентские номера телефонов детям, бабушкам, дедушкам, родителям и другим близким родственникам.
— Нельзя будет передавать свои номера третьим лицам. В первую очередь это направлено на борьбу с мошенниками, с обзвонщиками, которых потом практически невозможно установить, потому что они звонят с чужих номеров, — рассказал он.
Чего нельзя хранить в телефоне.
Эксперт объяснил, что также эти поправки необходимы, чтобы выявлять лиц, которые ищут экстремистскую информацию в интернете.
— В ближайшее время в России планирую принять законопроект, который предполагает штрафы за поиск запрещенной информации в Сети. А чтобы наказать человека, нужно установить его личность. В этом будут помогать операторы, потому что абонентский номер принадлежит конкретному человеку, который он не имеет права передавать чужим людям. Если закон будет нарушен, гражданин будет нести ответственность за поиск запрещенной информации или за передачу своего номера другому лицу, — сообщил Кваша.
По мнению координатора движения безопасного интернета Урвана Парфентьева, принятые поправки явно неудачны с точки зрения как минимум юридической техники, не говоря уже о концептуальных принципах разумности и соразмерности в законотворчестве.
— В частности, почти любая попытка четко определить некий круг исключений из нормы почти всегда не учитывает «житейские» ситуации — безобидные, но массовые в реальной жизни. Например, в данном случае резко ухудшается положение одиноких людей с ограниченной мобильностью, уход за которыми в отсутствие детей осуществляют племянники или иные двоюродные родственники — этой категории в Семейном кодексе среди близких родственников нет. При этом не решается проблема возможных злоупотреблений, если, например, на имя постояльца дома престарелых сим-карта оформляется законным представителем — администрацией такого учреждения, — считает он.
Эксперт отметил, что аналогичная ситуация и с передачей логина и пароля для входа в интернет-сервисы, тем более что он может быть не единоразовым и кратковременным, а использоваться в законных целях на постоянной основе.
Ранее стало известно, что россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов с 1 сентября 2025 года. Данный законопроект одобрен комитетом Государственной думы по госстроительству и законодательству, его направят на рассмотрение во втором чтении. Поправки должны рассмотреть 17 июля. «ВМ» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе и как не получить штраф.