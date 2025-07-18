Штраф за незаконную передачу абонентского номера: как это будет работать

— В ближайшее время в России планирую принять законопроект, который предполагает штрафы за поиск запрещенной информации в Сети. А чтобы наказать человека, нужно установить его личность. В этом будут помогать операторы, потому что абонентский номер принадлежит конкретному человеку, который он не имеет права передавать чужим людям. Если закон будет нарушен, гражданин будет нести ответственность за поиск запрещенной информации или за передачу своего номера другому лицу, — сообщил Кваша.