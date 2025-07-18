В воскресенье в центре Перми изменится движение общественного транспорта

В центре Перми 20 июля будет ограничено движение транспорта из-за велозаеда. Соответственно, с 09:00 до 15:00 изменениям подвергнутся маршруты общественного транспорта.
Так, автобус № 6 в направлении микрорайона «Железнодорожный» пойдет по улице Ленина, не заезжая на Петропавловскую. В обратном направлении — без изменений.
Автобус № 35 в направлении остановки «Улица Крисанова» пойдет по улицам Монастырской, Окулова, не заезжая на Ленина. В сторону Коммунального моста автобус направится по Окулова, площади Гайдара, Ленина, Попова, не заезжая на Петропавловскую.
Автобусы № 2, № 15, № 20 и 7 т в сторону Коммунального моста направятся по улицам Борчанинова, Ленина, Попова, без заезда на Петропавловскую. В сторону центрального рынка — без изменений.
Автобус № 72 в направлении остановки «ЦУМ» пойдет по Борчанинова, Ленина, Попова, Петропавловской. В направлении Центрального рынка маршрут не изменится.
Автобус № 46 будет ходить до остановки «Улица Попова» на одноименной улице. Посадка пассажиров будет происходить на остановочном пункте в направлении из центра города.