В воскресенье в центре Перми изменится движение общественного транспорта

Автобус № 35 в направлении остановки «Улица Крисанова» пойдет по улицам Монастырской, Окулова, не заезжая на Ленина. В сторону Коммунального моста автобус направится по Окулова, площади Гайдара, Ленина, Попова, не заезжая на Петропавловскую.