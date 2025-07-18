Снова оранжевый уровень. В Беларуси на 19 июля прогнозируются грозы и ливни

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории прогремят грозы. В дневные часы местами при грозах могут быть сильные ливни, в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами — слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.