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Снова оранжевый уровень. В Беларуси на 19 июля прогнозируются грозы и ливни

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 19 июля прогнозируются грозы и ливни, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст. +26°
Источник: БЕЛТА

Из-за гроз, которые ожидаются утром и днем во многих районах, объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы местами при грозах могут быть сильные ливни.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории прогремят грозы. В дневные часы местами при грозах могут быть сильные ливни, в отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами — слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью — 13−18, максимальная днем — 21−27 градусов.