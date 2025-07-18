Эндокринолог рассказала, когда лучше пить кофе

Пить кофе стоит не сразу после пробуждения, а спустя час-два — именно в это время уровень кортизола в организме начинает снижаться. Об этом рассказала сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, на кофе каждый человек реагирует по-разному: одни чувствуют прилив сил, у других появляется тремор и учащается сердцебиение, а у кого-то возникает сонливость. Все дело в индивидуальных особенностях метаболизма: у одних кофеин выводится за пару часов, у других — за 10−12.
Если человек страдает от бессонницы или тревожности, кофе следует исключить вовсе. Также Лебедева рекомендует обращать внимание не только на количество кофе, но и на то, зачем он пьется. Если это способ держаться на ногах из-за хронической усталости, то лучше не усиливать стимуляцию, а больше отдыхать.
При умеренном и осознанном потреблении кофе может быть полезным: он улучшает концентрацию, физическую работоспособность и настроение. Но злоупотреблять им не стоит, поскольку регулярное превышение нормы превращает напиток в источник проблем со сном и самочувствием.