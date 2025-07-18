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Эндокринолог рассказала, когда лучше пить кофе

Время первой чашки кофе может влиять на уровень бодрости днем и качество сна ночью. Сомнолог Дарья Лебедева рассказала, как употреблять кофе с пользой и без последствий.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Пить кофе стоит не сразу после пробуждения, а спустя час-два — именно в это время уровень кортизола в организме начинает снижаться. Об этом рассказала сомнолог и эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, на кофе каждый человек реагирует по-разному: одни чувствуют прилив сил, у других появляется тремор и учащается сердцебиение, а у кого-то возникает сонливость. Все дело в индивидуальных особенностях метаболизма: у одних кофеин выводится за пару часов, у других — за 10−12.

«Универсальных рекомендаций по кофе быть не может, но есть общее правило: не стоит пить его позже 14:00. Даже одна чашка во второй половине дня способна нарушить засыпание», — подчеркнула врач.

Если человек страдает от бессонницы или тревожности, кофе следует исключить вовсе. Также Лебедева рекомендует обращать внимание не только на количество кофе, но и на то, зачем он пьется. Если это способ держаться на ногах из-за хронической усталости, то лучше не усиливать стимуляцию, а больше отдыхать.

При умеренном и осознанном потреблении кофе может быть полезным: он улучшает концентрацию, физическую работоспособность и настроение. Но злоупотреблять им не стоит, поскольку регулярное превышение нормы превращает напиток в источник проблем со сном и самочувствием.