Эндокринолог рассказала, когда лучше пить кофе

Если человек страдает от бессонницы или тревожности, кофе следует исключить вовсе. Также Лебедева рекомендует обращать внимание не только на количество кофе, но и на то, зачем он пьется. Если это способ держаться на ногах из-за хронической усталости, то лучше не усиливать стимуляцию, а больше отдыхать.