«Авангард» рассматривает расторжение контракта с Владимиром Ткачевым

Омский хоккейный клуб «Авангард» официально подтвердил обсуждение расторжения контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Причиной названа необходимость перераспределения бюджета для усиления других позиций в команде в 2025 году.
Генеральный директор ХК Герман Чистяков заявил о необходимости построения такого коллектива, который сможет бороться за Кубок Гагарина. Требуется усилить многие позиции. Расторжение контракта с дорогостоящим спортсменом поможет игрокам осуществить свои планы.
«В текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Мы очень благодарны Владимиру за все годы выступления в составе родного клуба и желаем успешного продолжения карьеры», — сказал руководитель «Авангарда».
Напомним, 29-летний Ткачев выступает за «Авангард» с 2022 года. В минувшем сезоне он большую часть времени пропустил из-за травмы.
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