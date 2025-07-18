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«Авангард» рассматривает расторжение контракта с Владимиром Ткачевым

Клуб объяснил решение жестким потолком зарплат и необходимостью усиления команды.

Источник: Комсомольская правда

Омский хоккейный клуб «Авангард» официально подтвердил обсуждение расторжения контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Причиной названа необходимость перераспределения бюджета для усиления других позиций в команде в 2025 году.

Генеральный директор ХК Герман Чистяков заявил о необходимости построения такого коллектива, который сможет бороться за Кубок Гагарина. Требуется усилить многие позиции. Расторжение контракта с дорогостоящим спортсменом поможет игрокам осуществить свои планы.

«В текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Мы очень благодарны Владимиру за все годы выступления в составе родного клуба и желаем успешного продолжения карьеры», — сказал руководитель «Авангарда».

Напомним, 29-летний Ткачев выступает за «Авангард» с 2022 года. В минувшем сезоне он большую часть времени пропустил из-за травмы.

Ранее «КП Омск» сообщила, что для местных пловцом начали возводить модульный бассейн.