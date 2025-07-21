Россияне поддерживают запрет на электросамокаты: результаты опроса Новостей Mail

Что касается распространения запретов, то 49% опрошенных считают, что они будут введены во многих населенных пунктах, 10% полагают, что запреты коснутся только крупных городов, 16% — что запреты будут единичными, и столько же верят, что большинство регионов просто ужесточат правила и контроль. 9% не смогли ответить на вопрос.