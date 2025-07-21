Россияне поддерживают запрет на электросамокаты: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Использование электросамокатов
69% россиян отрицательно относятся к передвижению на электросамокатах из-за частых нарушений и опасности для пешеходов. 14% воспринимают их нейтрально, если это не мешает людям, и 17% — положительно, при условии соблюдения правил ПДД и скоростного режима.
Большинство респондентов (84%) не пользуются самокатами, 9% — пользовались всего несколько раз, 5% используют их иногда и 3% — часто.
Как правило, те, кто пользуется самокатами, выбирают арендованный транспорт (65%), 35% используют собственные самокаты.
Цели использования электросамокатов у россиян разные, но большинство (43%) используют их для прогулок по городу или развлечения. Как часть маршрута — 15% респондентов, столько же — для экономии времени, 11% — когда нет другого транспорта, 8% — как основной вид транспорта, 4% — чтобы избежать пробок.
Запрет на использование электросамокатов
Уже в двух городах России — Елабуге и Благовещенске запретили использование электросамокатов. 69% относятся к этому запрету положительно, 13% — скорее положительно, 7% — скорее отрицательно, 9% — отрицательно. Еще 3% не определились с позицией.
Что касается распространения запретов, то 49% опрошенных считают, что они будут введены во многих населенных пунктах, 10% полагают, что запреты коснутся только крупных городов, 16% — что запреты будут единичными, и столько же верят, что большинство регионов просто ужесточат правила и контроль. 9% не смогли ответить на вопрос.
Сервисы кикшеринга считают, что сферу микромобильного транспорта нужно грамотно регулировать, а не запрещать использование самокатов. Однако большинство респондентов (63%) не согласны с этим и считают, что регулирование сферы не решит проблем с электросамокатами. Поддерживают мнение сервисов кикшеринга 18% опрошенных, скорее поддерживают, чем нет — 11%, скорее не поддерживают — 7%. Еще 1% затруднились с ответом.
Регулирование безопасности электросамокатов
На вопрос о том, какие меры помогут сделать использование электросамокатов более безопасным, мнения разделились следующим образом:
Запрет передвижения самокатов по тротуарам, независимо от их оживленности — 28%
Введение экзамена на водительские права для передвижения на электросамокатах — 21%
Создание специальных дорожек для электросамокатов — 15%
Ужесточение штрафов за нарушения — 10%
Запрет на передвижение по тротуарам в оживленных местах — 6%
Свой ответ — 4%, где самое популярное мнение о том, что «никакие меры не помогут и нужен полный запрет».
Запрет на использование электросамокатов в некоторых зонах города — 4%
Оснащение самокатов номерными знаками для идентификации нарушителей — 3%
Ограничение количества прокатных самокатов — 3%
Ограничение скорости в зонах с высокой пешеходной нагрузкой — 3%
Затруднились ответить — 3%
Запрет на парковку электросамокатов в некоторых зонах города — 1%
Улучшение технического контроля за самокатами — 1%