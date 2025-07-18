В Петербург придут осадки после теплых выходных

Выходные в Северной столице обещают быть теплыми. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем тг-канале.
В субботу, 19 июля ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха поднимется до +24…+29°C, сохранится восточный ветер. Температура воды остается высокой. Отмечается, что Нева прогрелась до +21°C, а Финский залив до +20…+23°C.
Однако на южном побережье залива, в районах Липово, Соснового Бора и Батарейной бухты, вода значительно холоднее — до +16°C из-за апвеллинга (подъема глубинных вод океана к поверхности). В воскресенье днем антициклон начнет отступать, и по югу Ленобласти пройдут кратковременные дожди с грозами. В Петербурге осадки вероятны к вечеру воскресенья или ночью на понедельник.