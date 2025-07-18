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В Петербург придут осадки после теплых выходных

Температура воздуха продержится на уровне +25…+27°C.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 759 мм рт. ст. +26°
Источник: AP 2024

Выходные в Северной столице обещают быть теплыми. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем тг-канале.

В субботу, 19 июля ожидается солнечная погода без осадков, температура воздуха поднимется до +24…+29°C, сохранится восточный ветер. Температура воды остается высокой. Отмечается, что Нева прогрелась до +21°C, а Финский залив до +20…+23°C.

Однако на южном побережье залива, в районах Липово, Соснового Бора и Батарейной бухты, вода значительно холоднее — до +16°C из-за апвеллинга (подъема глубинных вод океана к поверхности). В воскресенье днем антициклон начнет отступать, и по югу Ленобласти пройдут кратковременные дожди с грозами. В Петербурге осадки вероятны к вечеру воскресенья или ночью на понедельник.