В Петербург придут осадки после теплых выходных

Однако на южном побережье залива, в районах Липово, Соснового Бора и Батарейной бухты, вода значительно холоднее — до +16°C из-за апвеллинга (подъема глубинных вод океана к поверхности). В воскресенье днем антициклон начнет отступать, и по югу Ленобласти пройдут кратковременные дожди с грозами. В Петербурге осадки вероятны к вечеру воскресенья или ночью на понедельник.