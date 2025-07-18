Белорусский врач сказала, как подобрать лекарство от давления

Об алгоритме подбора препаратов от давления рассказала врач терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 4 города Гродно Елена Жмакина.
По ее словам, большинство пациентов с артериальной гипертензией ожидают, что после того, как они получат от врача волшебный рецепт, немедленно наступит излечение. На практике же все происходит несколько иначе.
«Врач назначает начальное лечение и ждет ответа на него. Пациент, не получив ожидаемого результата, либо бросает лечение, либо меняет врача, начиная все с начала. Важно понимать, что лечение — процесс длительный и поэтапный», — отметила терапевт.
По словам Елены Жмакиной, крайне редко удается подобрать адекватную терапию с одной-двух встреч с врачом. Поэтому нужно набраться терпения в достижении главной цели — контроля артериального давления.
Медик напомнила, что артериальная гипертензия не имеет специфических симптомов, именно поэтому ее называют «немым убийцей». Высокое давление негативно влияет на здоровье сердца, почек, сосудов.
Елена Жмакина отметила, что врачи классифицируют подъем давления. Различают оптимальное давление (120 на 80), нормальное (120−129 на 80−84), высокое нормальное (130−139 на 85−89), артериальную гипертензию I степени (140−159 на 90−99), артериальную гипертензия II степени (160−179 на 100−109), артериальную гипертензия III степени (180 и выше на 110 и выше).
Среди факторов риска — возраст (мужчины 55+, женщины 65+), курение, повышенный холестерин, абдоминальное ожирение (окружность талии у мужчин более 102 см, у женщин — более 88 см), отягощенная наследственность.
Кстати, кардиолог назвал главную опасность большой разницы между верхним и нижним давлением (здесь все подробности).
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