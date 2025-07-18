Завхоз из Тамбовской области выиграл 307 млн рублей в «Спортлото»

Арсен Мамиконян, заведующий хозяйством в одной из школ Тамбовской области, стал обладателем суперприза государственной лотереи «Спортлото 4 из 20». В розыгрыше 10854-го тиража, прошедшем утром 28 июня 2025 года, он выиграл 307 010 350 рублей — это шестой по величине приз за всю историю лотереи. Об этом сообщили в компании «Столото» для «РИА Новости».
Мамиконян рассказал, что обычно выбирает числа сам, но в этот раз доверился автоматической генерации комбинаций и приобрел три билета прямо в день розыгрыша. Он надеялся выиграть хотя бы 25 тысяч рублей, но результат превзошел ожидания. Уже позже, получив SMS с суммой выигрыша, он первым делом сообщил об этом жене: «Я тебя люблю, теперь мы миллионеры».
По словам победителя, он давно считал себя счастливым человеком — особенно после встречи с супругой. Выигрыш он называет подтверждением того, что удача действительно на его стороне. Арсен работает завхозом, но по образованию строитель. С помощью полученных денег он хочет помочь своей большой семье: братьям, сестрам, племянникам. Многие из них выплачивают ипотеки или живут в стесненных условиях.
Себе и жене он планирует купить земельный участок, построить дом и, возможно, обновить машину. Квартира у семьи уже есть. «Нам и так неплохо живется», — добавил Мамиконян.