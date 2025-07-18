Завхоз из Тамбовской области выиграл 307 млн рублей в «Спортлото»

Мамиконян рассказал, что обычно выбирает числа сам, но в этот раз доверился автоматической генерации комбинаций и приобрел три билета прямо в день розыгрыша. Он надеялся выиграть хотя бы 25 тысяч рублей, но результат превзошел ожидания. Уже позже, получив SMS с суммой выигрыша, он первым делом сообщил об этом жене: «Я тебя люблю, теперь мы миллионеры».