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«Очень крупный — трофейный». БООР сказало, что первый медведь был застрелен на охоте в Беларуси

Охотники сказали, где застрелили первого медведя в Беларуси после открытия охоты.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусском обществе охотников и рыболовов сообщили, что в Беларуси застрелили первого медведя с момента начала охоты, впервые открывшейся в истории независимой Беларуси. Медведь был добыт в Беларуси впервые за последние 45 лет.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что охота на медведя открылась впервые в Беларуси с 1 июля.

Но не все получившие право добыть бурого охотники смогли это сделать. Первого медведя в Беларуси застрелили 18 июля во время ночной охоты.

— Удача улыбнулась Денису Климецу, охотнику из Брестской области, — сказали в БООР.

Охота на медведя велась в Витебском охотничьем хозяйстве. Брестчанину удалось добыть большого бурого медведя. На видео опубликованном БООР, видно, что белорус смог добыть, действительно, опасного хищника.

— Медведь больше черный, чем бурый. Очень крупный — трофейный. Вот такие медведи водятся в Витебском охотхозяйстве, — прокомментировали охотники.

Напомним, в 1981 году бурый медведь был занесен в Красную книгу БССР из-за низкой численности популяции. Таким образом впервые за последние почти 45 лет в Республике Беларусь добыли медведя.

Сейчас в Беларуси разрешили добычу медведя из-за невероятно возросшей численности хищника в белорусских лесах. К слову, вот как МВД прокомментировало разрешение охоты на медведей в Беларуси, уточняя, что разрешат застрелить только 20 медведей.

Между тем Минздрав предупредил белорусов о смертельно опасном инфекционном заболевании.