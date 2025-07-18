В московском регионе расширят сеть детских спортивно-патриотических лагерей

«Сейчас идет четвертая смена. Ребята живут в специально оборудованных палатках армейского типа. На настоящем полигоне вместе с инструкторами министерства обороны они проходят основы военно-полевой подготовки, пожарно-спасательных работ, медицины, учатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Здесь хорошие бытовые условия и пятиразовое питание. И, судя по отзывам подростков, в лагере не только комфортно, но и очень интересно», — добавил мэр.