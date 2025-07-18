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В московском регионе расширят сеть детских спортивно-патриотических лагерей

Собянин: в московском регионе расширят сеть детских патриотических лагерей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сеть детских спортивно-патриотических палаточных лагерей в московском регионе будет расширена, сейчас работают три таких лагеря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В год 80-летия Победы мы впервые открыли детские спортивно-патриотические палаточные лагеря. Они получили имена выдающихся полководцев Великой Отечественной войны: “Жуков”, “Рокоссовский” и “Василевский”… Ребята с родителями просили расширить сеть таких лагерей, и мы обязательно это сделаем», — написал Собянин.

Он отметил, что программы были разработаны совместно с Минобороны и МЧС. Лагеря расположились на нескольких площадках — на полигоне «Алабино», в парке «Патриот» в Кубинке и спасательном центре МЧС близ Ногинска.

«Сейчас идет четвертая смена. Ребята живут в специально оборудованных палатках армейского типа. На настоящем полигоне вместе с инструкторами министерства обороны они проходят основы военно-полевой подготовки, пожарно-спасательных работ, медицины, учатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Здесь хорошие бытовые условия и пятиразовое питание. И, судя по отзывам подростков, в лагере не только комфортно, но и очень интересно», — добавил мэр.

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