Жителям Прикамья работодатели предлагают в среднем 80 тысяч рублей

Эксперты портала бесплатных объявлений рассказали, какую среднюю заработную плату предлагают работодатели в Пермском крае. Край занял 6 строчку рейтинга по росту средней предлагаемой зарплаты. По сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 16% и составила 80 тысяч рублей в месяц при полном рабочем дне.
Первое место занял Забайкальский край, где рост за год составил 20%, и в среднем почти 72 тысячи рублей предлагают работодатели. Второе место заняла Саха (Якутия), в этом регионе зарплата выросла на 18%, и 95,2 тысячи рублей в среднем предлагают работодатели. Последнюю строчку рейтинга возглавила Хакасия, где за год зарплата выросла на 12%, и в среднем 59,2 тысячи рублей предлагают соискателям.