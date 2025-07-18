Жителям Прикамья работодатели предлагают в среднем 80 тысяч рублей

Первое место занял Забайкальский край, где рост за год составил 20%, и в среднем почти 72 тысячи рублей предлагают работодатели. Второе место заняла Саха (Якутия), в этом регионе зарплата выросла на 18%, и 95,2 тысячи рублей в среднем предлагают работодатели. Последнюю строчку рейтинга возглавила Хакасия, где за год зарплата выросла на 12%, и в среднем 59,2 тысячи рублей предлагают соискателям.