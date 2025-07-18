Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске отремонтируют крупное бомбоубежище

Оно находится у медицинского учреждения.

Источник: Om1 Омск

В конце прошлой недели, 11 июля, положительное заключение государственной экспертизы получил проект капитального ремонта бомбоубежища, расположенного по улице Перелёта, 7, корпус 5. Информация о работах появилась в информационной системе «Единый государственный реестр заключений».

Объект относится к городской клинической больнице № 1 имени Кабанова.

Проект был разработан омской компанией «Проект Строй». Информация о стоимости разработки документов и общих расходах на ремонт, а также о сроках выполнения работ, не указывается.

Ранее стало известно, что МЧС России совместно с Минцифры прорабатывает механизм, который позволит каждому гражданину легко найти не только ближайшее бомбоубежище, но и эвакуационные пункты, куда нужно прибыть в случае объявления эвакуации.