Россиянам рассказали, как можно сэкономить на ЖКХ

Он уточнил, что речь идет о ситуациях, когда в регионе действует расчет платы за мусор по числу проживающих. Если человек временно не жил в квартире, он может не платить за услугу, которой фактически не пользовался. Но нужно подтвердить свое отсутствие: например, предоставить билеты, справки о командировке, лечении или временной регистрации.