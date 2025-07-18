Россиянам рассказали, как можно сэкономить на ЖКХ

Перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) возможен для граждан, которые отсутствовали в жилом помещении более пяти суток. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в комментарии РИА Новости.
Он уточнил, что речь идет о ситуациях, когда в регионе действует расчет платы за мусор по числу проживающих. Если человек временно не жил в квартире, он может не платить за услугу, которой фактически не пользовался. Но нужно подтвердить свое отсутствие: например, предоставить билеты, справки о командировке, лечении или временной регистрации.
Существуют два типа расчета за ТКО: по количеству проживающих и по площади жилья. По словам Якубовского, выбор схемы делает регион. В частности, в Москве, Подмосковье и Кировской области применяется расчет по метражу, и в таких случаях перерасчет за отсутствие не положен.
Депутат подчеркнул, что если плата начисляется по площади, услуга считается оказанной вне зависимости от того, проживает ли кто-то в квартире. Поэтому в таких регионах заявление на перерасчет бессмысленно — право на него законом не предусмотрено.
Прежде чем обращаться за перерасчетом, парламентарий советует уточнить у управляющей компании или регионального оператора, какой принцип расчета используется в конкретном субъекте РФ. Только при расчете по числу проживающих временное отсутствие может служить основанием для снижения платежа.