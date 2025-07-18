Ты не одна: как кризисный центр в Москве помогает женщинам спастись из абьюзивных отношений

— На первой встрече Анна призналась, что чувствует себя недостойной любви и уважения. Ей казалось, что она заслуживает такого обращения и сама виновата в том, что с ней происходило. В ходе терапии обнаружили глубокие, родом из детства, психологические травмы. Плохие отношения с братьями сформировали у Анны паттерн поведения жертвы. Она привыкла к тому, что ее чувства не имеют значения, а попытки защитить себя воспринимаются как слабость. Важно понимать, что не детские «дразнилки», а именно систематическое психологическое насилие и отсутствие защиты со стороны взрослых привели к формированию деструктивных установок, — отметила Нина Кизрина, психолог филиала «Надежда» Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.