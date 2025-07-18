В Москве в субботу увеличат интервалы движения на МЦД-3

Отмечается, что на Казанском направлении на участке от Раменского до Электрозаводской в период с 09.00 до 10.00 интервал между поездами в центр будет увеличен до 40 минут. У части поездов также будет изменён набор остановок, часть — не остановится на станциях Удельная, Красково, Ухтомская, Косино, Плющево и Вешняки.