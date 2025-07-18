В Госдуме оценили риски масштабной кибератаки через WhatsApp

«Ситуация с WhatsApp — это наглядный пример того, что называется “пассивной уязвимостью”. Мы имеем дело с платформой, которая занимает большую долю на российском рынке, но при этом полностью управляется извне — технически, юридически, организационно. Это серьёзный риск как для пользователей, так и для государства в целом. Любая масштабная кибератака, организованная через такую инфраструктуру, — это вопрос времени, а не вероятности», — сказал он РИА Новости.