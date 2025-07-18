В Госдуме оценили риски масштабной кибератаки через WhatsApp

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин считает, что организация любой масштабной кибератаки через WhatsApp, — это лишь вопрос времени, так как платформа управляется извне.
«Ситуация с WhatsApp — это наглядный пример того, что называется “пассивной уязвимостью”. Мы имеем дело с платформой, которая занимает большую долю на российском рынке, но при этом полностью управляется извне — технически, юридически, организационно. Это серьёзный риск как для пользователей, так и для государства в целом. Любая масштабная кибератака, организованная через такую инфраструктуру, — это вопрос времени, а не вероятности», — сказал он РИА Новости.
По мнению депутата, национальная альтернатива мессенджеру — это не вопрос конкуренции на рынке, а вопрос суверенитета.
«Мы должны иметь инструменты, которые соответствуют нашим законам, находятся в российской юрисдикции и технически готовы к интеграции с государственными сервисами», — добавил он.
Немкин подчеркнул, что мессенджер MAX — это шаг в правильном направлении, в нем заложены механизмы для электронной подписи, цифровой идентификации, юридически значимого документооборота.