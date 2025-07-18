Беспрозванных: в регионе не хватает 900 медработников

«В министерстве здравоохранения разработана масштабная программа поддержки медицинских работников. Я в начале этого года принял решение на основе опроса местных сотрудников по системе мотивации медицинского персонала разного уровня. Это касается мотивации с точки зрения аренды жилья, с точки зрения определенных выплат, повысили сертификат на жилье и ряда других мероприятий, — пояснил глава региона. — Мы сегодня видим результаты. Если у нас по прошлому году потребность была 1200 специалистов, то сегодня за первое полугодие с учётом системы повышения мотивации для привлечения специалистов, [потребность снизилась] почти на 300 человек. Это очень хороший результат. В принципе, мы видим, что программа работает». Беспрозванных также отметил, что «очень важно инвестировать в профессиональный рост наших специалистов».