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Девятилетнего мальчика из Черняховска нашли на трассе

В Черняховске на трассе обнаружили девятилетнего ребенка.

Ранее его мать заявляла о пропаже.

Как сообщает пресс-служба МВД Калининградской области, местная жительница употребляла алкоголь в саду у своего дома, отвлеклась и потеряла ребенка из вида. О местонахождении мальчика спустя пару часов сообщил дорожный рабочий.

В отношении матери составили протокол. Материалы передали в органы опеки и комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Зеленоградске спасатели помогли ребенку, попавшему в отбойное течение. Происшествие случилось на западном пляже. Также восьмерым жителям за прошедшие выходные пришлось оказывать первую помощь.