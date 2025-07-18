Авдеев попросил Путина поддержать программу подготовки спортсменов

«Расскажу о подготовке наших спортсменов-борцов. Есть планы по развитию, просьба поддержать программу. Мы с Александром Александровичем Карелиным (сенатор РФ, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе — ред.) дружим и совместно развиваем все виды спорта. У нас два мировых чемпиона — Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова, которые дважды и трижды становились чемпионами мира по самбо. Конечно, школа хорошая. И по греко-римской борьбе отличная школа. У нас чемпионы мира Абуязид Манцигов, Артур Саргсян», — сказал Авдеев на встрече.