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Авдеев попросил Путина поддержать программу подготовки спортсменов

Авдеев попросил Путина поддержать программу подготовки спортсменов-борцов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил о поддержке развития программы подготовки спортсменов-борцов.

«Расскажу о подготовке наших спортсменов-борцов. Есть планы по развитию, просьба поддержать программу. Мы с Александром Александровичем Карелиным (сенатор РФ, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе — ред.) дружим и совместно развиваем все виды спорта. У нас два мировых чемпиона — Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова, которые дважды и трижды становились чемпионами мира по самбо. Конечно, школа хорошая. И по греко-римской борьбе отличная школа. У нас чемпионы мира Абуязид Манцигов, Артур Саргсян», — сказал Авдеев на встрече.

В своем Telegram-канале Авдеев отметил, что обратился к Путину с просьбой о поддержке строительства Центра спортивной борьбы во Владимире, президент РФ поручил правительству России проработать вопрос о федеральном финансировании.

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