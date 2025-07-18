Белорусский терапевт сказала, что понятие «рабочее давление» не существует

Понятие «рабочее давление» не существует. Об этом напомнила врач терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы № 4 города Гродно Елена Жмакина.
По ее словам, существует диапазон артериального давления, который ассоциируется у пациента с нормальным или хорошим самочувствием. Но, очень часто артериальная гипертензия не имеет симптомов и может никак не проявляться.
«Ваше хорошее самочувствие — не повод игнорировать повышенное артериальное давление», — отметила медик и подчеркнула, что артериальная гипертензия — это огромный фактор риска инфаркта миокарда, инсульта, фибрилляции предсердий и иных сердечно-сосудистых неприятностей и катастроф, включая сердечно-сосудистую смерть.
Кстати, белорусский врач сказала, как подобрать лекарство от давления и почему этот процесс довольно долог.
Между тем, кардиолог назвал главную опасность большой разницы между верхним и нижним давлением (здесь все подробности).
Мы писали, что белорусские врачи рассказали о новых методах лечения суставов, когда альтернативой протезированию становятся три вида уколов.