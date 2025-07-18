«Поезд Победы» приедет в Самару и Сызрань в июле 2025 года

В Сызрань «Поезд Победы» приедет 22 июля, посетить экспозицию можно будет с 10.00 до 19.00. А в Самаре он будет находиться следующие два дня. Самарцы и гости города смогут посетить «Поезд Победы» 23 июля с 10.00 до 19.00 и 24 июля с 10.00 до 16.00.