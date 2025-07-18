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«Поезд Победы» приедет в Самару и Сызрань в июле 2025 года

В Самарскую область приедет интерактивная выставка.

Источник: Комсомольская правда

В Самару и Сызрань скоро приедет «Поезд Победы», мероприятие анонсировали в правительстве Самарской области. Поезд состоит из 10 вагонов, которые посвящены вехам и событиям Великой Отечественной войны.

— Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде, — прокомментировала пресс-служба облправительства.

В Сызрань «Поезд Победы» приедет 22 июля, посетить экспозицию можно будет с 10.00 до 19.00. А в Самаре он будет находиться следующие два дня. Самарцы и гости города смогут посетить «Поезд Победы» 23 июля с 10.00 до 19.00 и 24 июля с 10.00 до 16.00.