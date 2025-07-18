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Общественники из Германии приехали в Свердловскую область

На Урал приехали активисты из Германии.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловскую область с автопробегом прибыли общественники из Германии. Организация «Дружба Глобаль» ознакомилась с уральской культурой, а также пообщалась со свердловчанами. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

За время своей поездки активисты уже посетили семь российских городов.

— Дружеская инициатива активистов — отличный пример народной дипломатии. Так выстраиваются новые совместные проекты. В этом году в рамках празднования 80-летия Великой Победы свердловчане посетили с велопробегом города Беларуси, с мотопробегом — города Казахстана, — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Особое внимание активисты уделяли военным мемориалам. Они возложили цветы на Широкореченском мемориале, а также памятнике примирения немецким солдатам и офицерам. Группы немецких общественников приезжают в Россию с культурным визитом с 2016 года.