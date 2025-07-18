В Самаре и Сызрани остановится «Поезд Победы» в июле 2025 года

В Самарскую область совсем скоро приедет «Поезд Победы» — передвижная выставка о Великой Отечественной войне (12+).
Сразу в десяти вагонах поезда будет размещена интерактивная экспозиция о важных событиях, сообщает региональное правительство.
В Сызрани экспозиция откроется для посетителей 22 июля на территории железнодорожного вокзала.
Время работы — с 10 утра до 19:00 вечера. После этого передвижной выставочный комплекс переместится в Самару, где будет открыт 23 июля с 10:00 до 19:00 и 24 июля с 10:00 до 16:00.
Посещение выставки свободное, но необходимо предварительно зарегистрироваться на интернет-портале проекта.
Обратите внимание, что регистрация становится доступной за 24 часа до прибытия поезда в каждый город.
Посещение будет осуществляться группами. Запуск — каждые пять минут, при этом дневной лимит составляет 1500 посетителей.
Ранее мы писали, что в с 24 июля по 19 сентября 2025 года между Самарой и Кисловодском начнёт ездить новый двухэтажный поезд.
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