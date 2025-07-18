Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону князя Боголюбского

«Ее 100 лет реставрировали — 100 лет, и к 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию… Потому что в каком состоянии она была, и сейчас, — реставраторы сделали, в общем-то, чудо», — сказал Авдеев.