В Перми продолжается сезон работ на придомовых территориях

Во всех районах Перми в рамках муниципальной программы продолжается благоустройство дворовых территорий. В Мотовилихе уже завершены работы по нескольким адресам. Это Пушкарская, 92, Гашкова, 24, Добролюбова, 12 и другие локации. Продолжается обустройство придомовых территорий на Старцева, 37 и Пушкарской, 61.