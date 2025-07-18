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В Перми продолжается сезон работ на придомовых территориях

Во всех районах Перми в рамках муниципальной программы продолжается благоустройство дворовых территорий.

Во всех районах Перми в рамках муниципальной программы продолжается благоустройство дворовых территорий. В Мотовилихе уже завершены работы по нескольким адресам. Это Пушкарская, 92, Гашкова, 24, Добролюбова, 12 и другие локации. Продолжается обустройство придомовых территорий на Старцева, 37 и Пушкарской, 61.

В Индустриальном районе завершено благоустройство четырех придомовых территорий, в стадии ремонта — еще 5 дворов. Работы выполняются в соответствии с решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах.