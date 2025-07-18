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Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев

Медведев: нужно сохранить память о мерзкой русофобии европейских политиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. России нужно как можно дольше сохранять память о «мерзкой» русофобии европейских политиков и учиться их ненавидеть, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Совет Евросоюза ранее одобрил 18-й пакет санкций против России. Медведев в своем Telegram-канале написал, что российская экономика выстоит, а разгром киевского режима продолжится. Также Медведев подчеркнул, что следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Союза. К ним Медведев отнес в том числе Германию с Францией, «лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши».

«Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть — важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин», — написал Медведев.

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