Нужно сохранить память о русофобии европейских политиков, заявил Медведев

«Нам нужно лишь как можно дольше сохранять память об их мерзкой русофобии и учиться ненавидеть их так сильно, как умели наши предки. Ненависть — важнейшее оружие, позволяющее наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви. Конечно, в отношении тех, кто её достоин», — написал Медведев.