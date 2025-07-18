«МЯЧ RU»: у «Акрона и “Крыльев” самые легкие календари на старте РПЛ

Волжане начнут сезон с дерби. После в четырех следующих турах в соперниках будет только одна столичная команда, которая встретится с «красно-черными».
«Крылья Советов» продолжат сезон играми с «Пари НН», «Ростовом», «Балтикой» и «Ахматом». У обеих команд среднее место соперника — 11,2, сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU». Для сравнения, самый сложный календарь у «барсов» — 5,6.
Южане сразятся с «Локомотивом», тольяттинцами, «Рубином», столичным «Динамо» и «Краснодаром».
Недавно писали, что Ранэль Зияков рассудит дерби Самарской области.
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