Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«МЯЧ RU»: у «Акрона и “Крыльев” самые легкие календари на старте РПЛ

Волжане начнут сезон с дерби. После в четырех следующих турах в соперниках будет только одна столичная команда, которая встретится с «красно-черными».

Источник: МК.RU Самара

Волжане начнут сезон с дерби. После в четырех следующих турах в соперниках будет только одна столичная команда, которая встретится с «красно-черными».

Клубы из 63-го региона стартуют в чемпионате 19 июля на «Солидарность Самара Арене» (6+). Далее у «Акрона» пройдут матчи против «Сочи», «Спартака», махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга».

«Крылья Советов» продолжат сезон играми с «Пари НН», «Ростовом», «Балтикой» и «Ахматом». У обеих команд среднее место соперника — 11,2, сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU». Для сравнения, самый сложный календарь у «барсов» — 5,6.

Южане сразятся с «Локомотивом», тольяттинцами, «Рубином», столичным «Динамо» и «Краснодаром».

Недавно писали, что Ранэль Зияков рассудит дерби Самарской области.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше