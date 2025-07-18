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В Омскую область снова пытались ввезти зараженные помидоры

Опасный вирус обнаружили в 12 тоннах овощах из Кыргызстана.

Источник: Комсомольская правда

На пункте пропуска «Ольховка» омские сотрудники Россельхознадзора выявили зараженные вирусом свежие томаты общим весом более 12 тонн. Речь идет о коричневой морщинистости плодов. Об этом ведомство сообщило 18 июля.

Лаборанты исследовали импортные овощи и подтвердили наличие опасного карантинного вредителя. Вся испорченная продукция — две партии — подлежит возврату в Кыргызстан. Это уже 22-й случай обнаружения данного вируса в Омской области с начала 2025 года.

Для человека Tomato brown rugose fruit virus не представляет угрозы, но может уничтожить до 80% урожая томатов и перцев. Таким образом, ведомство в очередной раз предотвратило нанесение значительного ущерба сельскому хозяйству региона.

Ранее «КП Омск» сообщила, что вор с 30 судимостями рассказал о своем «преступном почерке».