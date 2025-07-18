В Омскую область снова пытались ввезти зараженные помидоры

Лаборанты исследовали импортные овощи и подтвердили наличие опасного карантинного вредителя. Вся испорченная продукция — две партии — подлежит возврату в Кыргызстан. Это уже 22-й случай обнаружения данного вируса в Омской области с начала 2025 года.