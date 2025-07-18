Отопление включили в квартирах одного из домов Ростова в тридцатиградусную жару

— Время — 9 утра, на улице +32, а наши коммунальщики решили сделать промывку отопления. Но не теплой водичкой, а откровенно горячей, то есть отопление включили, как зимой. Понятно, что промывку нужно делать, но можно хотя бы +25 градусов дождаться?, — спросил автор сообщения.