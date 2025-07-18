Отопление включили в квартирах одного из домов Ростова в тридцатиградусную жару

Житель одного из домов Ростова-на-Дону пожаловался на горячие трубы в тридцатиградусную жару. Негодование по поводу коммунальный пытки было опубликовано в комментариях под одним из постов врио губернатора региона Юрия Слюсаря.
— Время — 9 утра, на улице +32, а наши коммунальщики решили сделать промывку отопления. Но не теплой водичкой, а откровенно горячей, то есть отопление включили, как зимой. Понятно, что промывку нужно делать, но можно хотя бы +25 градусов дождаться?, — спросил автор сообщения.
Оказалось, что неприятный инцидент произошел на проспекте Коммунистическом. В жалобе также сказано, что из-за двойной жары жильцы дома вынуждены были включить свои кондиционеры на полную мощность, и это, скорее всего, оказало дополнительную нагрузку на сети.
Напомним, жара в июле в этом году уже дважды побила рекорд, также до +40 градусов ожидается завтра, 19 июля. Также известно, что из-за аномального зноя и, соответственно, активного использования охлаждающей техники 14 июля в регионе был зафиксирован исторический максимум энергопотребления — 3518 МВт.
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