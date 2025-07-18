В России за пять лет заместят 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В России предстоит заместить 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении за следующие пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«За пять лет замещающая кадровая потребность в здравоохранении составляет 809 тысяч человек. Это очень серьезные цифры, с которыми нам с вами надо работать», — сказала Голикова во время Всероссийской конференции «Кадры для современного здравоохранения. Стратегия по снижению дефицита».
Она рассказала, что уже длительное время в здравоохранении сохраняются такие проблемы, как дисбаланс между профилями и этапами медицинской помощи — есть профицит работников в стационарах и их недостаток в амбулаторном звене. Кроме того, наблюдается и неравномерное распределение кадров между городами и сельской местностью.
«Нам нужно по итогам нового нацпроекта… “Продолжительная и активная жизнь” к 2030 году увеличить обеспеченность населения врачами с 42 до 43,5 человек на 10 тысяч населения. И медицинский персонал с 83,3 до 85,1 тоже на 10 тысяч населения», — подчеркнула Голикова.