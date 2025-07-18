В России за пять лет заместят 809 тысяч рабочих мест в здравоохранении

Она рассказала, что уже длительное время в здравоохранении сохраняются такие проблемы, как дисбаланс между профилями и этапами медицинской помощи — есть профицит работников в стационарах и их недостаток в амбулаторном звене. Кроме того, наблюдается и неравномерное распределение кадров между городами и сельской местностью.