Найден управляющий поглощением витамина D и вызывающий опухоли в кишечнике ген

Проведенные учеными опыты показали, что жизнеспособность опухолевых клеток падала на 53%, они фактически переставали размножаться в присутствии витамина D в тех случаях, когда биологи вносили мутации в ген SDR42E1. Как впоследствии обнаружили биологи, данный участок ДНК отвечает не только за расщепление стероидных гормонов, но и за поглощение витамина D из перевариваемой пищи, а также его преобразование в другие важные для клеток молекулы.