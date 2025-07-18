«Сообщил, что в квартире на столе лежат гранаты». Житель Сморгони «заминировал» квартиру из-за сожительницы, застрявшей у подруги

Житель Сморгони «заминировал» квартиру, чтобы выманить сожительницу от подруги, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Так, вечером 5 июля в милицию позвонил неизвестный и сообщил, что в квартире по такому-то адресу на столе лежат гранаты. Гражданин бросил трубку, а правоохранители выехали на квартиру.
На месте выяснилось, что звонок оказался шуткой лжеминера, и в доме нет никаких боеприпасов.
«Шутника» вскоре вычислили, им оказался 45-летний сморгонец. Мужчина сказал, что звонил выпившим, и просто хотел, чтобы его сожительница, засидевшаяся в гостях у подруги, просто пошла домой.
Фигуранта будут судить за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Также СК сообщил, что белорус из мести за вызов ГАИ поджег Volkswagen, также бросив в него табуретку.
И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию с воровством на местах: «Что только можно, то и воруют».