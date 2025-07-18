«Крылья Советов» представили новые игровые номера 11 футболистов

Цифрами на спине обзавелись семь новичков. Еще четверо обновили прежние.
Защитник Кирилл Печенин теперь будет играть под вторым номером, полузащитник Иван Бобер — под 17-м, нападающий Амар Рахманович — под 11-м, а вернувшийся из аренды Владимир Хубулов — под десятым.
Вратарь-новичок Никита Кокарев взял 80-й, самарец Сергей Божин — 47-й, Иван Лепский — 18-й, Михайло Баньяц — 14-й, Джимми Марин — 26-й, а Вадим Раков — седьмой.
Недавно рассказывали, что в новом сезоне «зелено-бело-синие» потратят 52 млн рублей на поездки и временное проживание.
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