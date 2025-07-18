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«Крылья Советов» представили новые игровые номера 11 футболистов

Цифрами на спине обзавелись семь новичков. Еще четверо обновили прежние.

Цифрами на спине обзавелись семь новичков. Еще четверо обновили прежние.

Защитник Кирилл Печенин теперь будет играть под вторым номером, полузащитник Иван Бобер — под 17-м, нападающий Амар Рахманович — под 11-м, а вернувшийся из аренды Владимир Хубулов — под десятым.

Вратарь-новичок Никита Кокарев взял 80-й, самарец Сергей Божин — 47-й, Иван Лепский — 18-й, Михайло Баньяц — 14-й, Джимми Марин — 26-й, а Вадим Раков — седьмой.

Недавно рассказывали, что в новом сезоне «зелено-бело-синие» потратят 52 млн рублей на поездки и временное проживание.

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