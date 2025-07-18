День металлурга 2025: 20+ красивых картинок и открыток с поздравлениями

Каждый год третье воскресенье второго летнего месяца в России и не только по-особенному празднуют те, кто связан с металлургией. В этом году День металлурга выпал на 20 июля. Этот праздник в нашей стране учредили еще во временам СССР. Советские власти решили отдать дань уважения металлургической промышленности, которая внесла большой вклад в восстановление страны и ее экономики после Великой отечественной войны. И 28 сентября Президиум СССР каждое третье воскресенье июля стало считаться Днем металлурга. После распада Союза сразу несколько стран бывшего СНГ продолжили традицию. Профессиональный праздник отмечают в России, Беларуси, Казахстане и в Украине.