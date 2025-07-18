День металлурга 2025: 20+ красивых картинок и открыток с поздравлениями

Поздравьте всех своих знакомых металлургов — друзей, коллег и родственников — с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 20 июля.
Каждый год третье воскресенье второго летнего месяца в России и не только по-особенному празднуют те, кто связан с металлургией. В этом году День металлурга выпал на 20 июля. Этот праздник в нашей стране учредили еще во временам СССР. Советские власти решили отдать дань уважения металлургической промышленности, которая внесла большой вклад в восстановление страны и ее экономики после Великой отечественной войны. И 28 сентября Президиум СССР каждое третье воскресенье июля стало считаться Днем металлурга. После распада Союза сразу несколько стран бывшего СНГ продолжили традицию. Профессиональный праздник отмечают в России, Беларуси, Казахстане и в Украине.
Россияне традиционно в этот день поздравляют металлургов, которых знают — друзей, родственников и коллег. Благодаря интернету сделать это очень просто. Вы можете бесплатно скачать красивые картинки и открытки с поздравлениями, которые мы опубликовали на странице, и отравить их причастным к празднику через мессенджеры WhatsApp или телеграм, а также во Вконтакте или Одноклассниках.
Красивые картинки и открытки с поздравлениями ко Дню металлурга:
День металлурга празднуют и десятки тысяч жителей Самарской области. Ни для кого не секрет, что этот регион тесно связан с металлургией. В Самаре — областной столице — многое об этом говорит: к примеру, названные в честь металлургов проспект и стадион. История развития металлургии на самарской земле берет свое начало в 50-х годах прошлого столетия. Но обо всем по порядку.
В 20-м веке такой легкий, но при этом прочный материал, как алюминий, стал стратегически важным сырьем. Но поначалу его производство было очень энергоемким, из-за чего страны старались использовать его прежде всего для своих нужд. В крайнем случае — алюминием делились во время Второй мировой войны. А торговать алюминием в мире стали только после окончания боевых действий. Тогда началась технологическая гонка.
В Куйбышев во время Великой Отечественной войны из Москвы перевезли не только советское правительство и посольства нескольких стран, а целые стратегически важные предприятия. Так в регионе стали развивать в том числе и авиационную промышленность.
Но после войны сразу пришло понимание, что для строительства ракет и самолетов очень необходим легкий металл в больших количествах. Нужно свое производство «под боком». При этом в те годы всю страну активно пытались электрифицировать. Для этого тоже необходим алюминий. Также это сырье было необходимо и нефтяное промышленности, и машиностроению, и строительству.
Так, в областной столице появился Куйбышевский металлургический завод, ставший первым металлургическим предприятием в регионе. Официально его открыли в 1960-м, но первый алюминиевый слиток отлили плавильно-литейном цехе № 1 еще в 1955-м. На сегодняшний день на Самарском металлургическом заводе осуществляется прокатное, прессовое и кузнечное производство. На сайте предприятия сообщается, что в 2021 год СМЗ произвел свыше 260 тысяч тонн продукции, что стало лучшим показателем в новой российской истории. По данным портала manufacturers.ru, всего на территории Самарской области на сегодняшний день действует 17 металлургических предприятий.
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