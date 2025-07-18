Почему привязка ипотеки к месту регистрации — очень плохая идея

И есть ведь вот еще какой нюанс. Нынешняя льготная ипотека — она ведь и не то чтобы совсем льготная. По крайней мере, в сравнении с теми, которые брались, когда ключевая ставка была не 20%. Я вот, например плачу за свою трехкомнатную квартиру чуть более 30 тысяч рублей в месяц, плачу по рыночной ставке 2021 года — 8%. И я очень сочувствую сегодняшним льготникам, которые платят по 70−100 тысяч по льготной шестипроцентной ставке за новостройку. Им выпало не лучшее время. Им приходится прилагать сверхусилия для решения в общем-то совсем не титанической задачи. Да эти люди — герои! Причем герои не только для своих близких, но и для государства. Да, конечно, они трудятся на пределе сил для себя, своих детей, но ведь и экономике профит. Конкретно строительная отрасль еще как-то держится благодаря таким вот семьям.