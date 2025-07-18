Самарцам назвали три способа защиты в общедоступных сетях Wi-Fi

В Самаре стало доступно множество бесплатных точек доступа Wi-Fi. Борис Лопатин, эксперт МегаФона, предупреждает о рисках использования публичных сетей и предлагает способы защиты от перехвата личной информации и киберугроз.
Общественные Wi-Fi сети, не требующие авторизации, представляют собой потенциальную угрозу. Из-за отсутствия шифрования передаваемых данных любой пользователь, находящийся в той же сети, может получить доступ к вашей информации.
Злоумышленники, используя специализированные программы, способны отслеживать сетевой трафик и перехватывать конфиденциальные данные, объясняет Лопатин.
Мошенники могут получить доступ к вашим паролям, данным кредитных карт и личным сообщениям. Особенно рискованно использовать открытый Wi-Fi для финансовых операций и ввода конфиденциальной информации.
Для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать Wi-Fi сети, требующие авторизацию. Злоумышленники способны создавать фальшивые беспроводные сети, имитирующие легитимные точки доступа. Следовательно, важно подключаться только к доверенным сетям из известного перечня.
Эксперт советует отключить автоматическое подключение к Wi-Fi и настроить обмен файлами между устройствами так, чтобы он был доступен только для контактов.
А также Лопатин напомнил самарцам о том, что стоит установить антивирусы.
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