В Ростовской области принимают меры по легализации нестационарной торговли

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично осмотрел точки нелегальной торговли в Ростове-на-Дону. В частности, донской глава побывал на Днепровском и Вятской, во дворах Симферопольской и на улице Погодина. После рейда состоялось совещание, посвященное развитию торговли.
— Это черный нал, отсутствие разрешений. Бардак под открытым небом на большой территории. Такое можно было увидеть в 90-х, и такого давно уже нет в больших уважающих себя города. Без разрешения, под ЛЭП, какой-то мини-черкизон, торговля идет с вросших в землю «Газелей», которые не убираются годами. Что-то продается в прямом смысле слова с земли, что угрожает здоровью людей, — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона потребовал привести нестационарную торговлю в порядок, вывести ее «из тени». Торговым точкам необходимо оформить разрешения и перейти на безналичный расчет. Кроме этого, по мнению врио губернатора региона, в магазинах и торговых сетях Ростовской области должна быть представлена продукция местных производителей.
Для решения всех поставленных задач потребуются усилия региональной, муниципальной власти, активное участие надзорных и правоохранительных органов. Также необходимо привести в порядок нормативную базу, так как сейчас деятельность НТО регулируется избыточным количеством нормативных актов.
— Не надо изобретать велосипед заново. Надо посмотреть опыт регионов, и с адаптацией к ростовским условиям этот опыт применить, — сказал Юрий Слюсарь.
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