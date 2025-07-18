В Ростовской области принимают меры по легализации нестационарной торговли

— Это черный нал, отсутствие разрешений. Бардак под открытым небом на большой территории. Такое можно было увидеть в 90-х, и такого давно уже нет в больших уважающих себя города. Без разрешения, под ЛЭП, какой-то мини-черкизон, торговля идет с вросших в землю «Газелей», которые не убираются годами. Что-то продается в прямом смысле слова с земли, что угрожает здоровью людей, — отметил Юрий Слюсарь.