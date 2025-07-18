В Татарстане проведут исследования по результатам экологической экспедиции Конюхова

«Обладая таким потенциалом и возможностями, мы не могли остаться в стороне», — добавил Минниханов. Он отметил, что Татарстан всегда старается привлекать лучших ученых и специалистов, приглашая их на форумы, конференции. Это делается для того, чтобы систематизировать проблему и найти пути ее решения.