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В Ростове-на-Дону публичные точки Wi-Fi планируют устанавливать во дворах ЖК

Последние месяцы жители Ростова-на-Дону задали новую тенденцию запросов для телекоммуникационных компаний: горожане хотят иметь публичные внешние точки доступа к Wi-Fi во дворах своих жилых комплексов.

Об этом сообщила Элина Куринная, руководитель направления продаж федеральным клиентам Юга и Черноземья компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд ДОМ. РУ).

В рамках круглого стола, организованного «Ъ-Ростов», по теме «Жилая недвижимость — 2025. Куда движется рынок?», госпожа Куринная рассказала, что тенденция связана с перебоями связи, возникающими в период проведения мероприятий по обеспечению безопасности.

Ни одного такого запроса в столице региона пока не было реализовано, отмечает эксперт. Однако в течение года покрыть общественными Wi-Fi планируют около 60% дворов Ростова-на-Дону.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области разработали карту с бесплатными точками доступа к Wi-Fi. Сейчас в регионе насчитывают 800 таких мест.