В МЭИ создали импортозамещающее горелочное устройство для котлов

Как сообщили в пресс-службе, устройство создано полностью на базе российских комплектующих. «Ранее использовалось оборудование импортного происхождения, поэтому появились трудности с их техническим обслуживанием и своевременной заменой комплектующих частей, что увеличивало финансовые затраты», — говорится в сообщении.