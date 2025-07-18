Более 150 детей из ДНР прибыли на летний отдых в Самарскую область

Свыше полутора сотен ребят из города Снежное, ДНР, прибыли в Самарский регион, чтобы провести летние каникулы с пользой для здоровья.
Область уже четвертый год оказывает гостеприимство детям с находящейся под ее патронажем территории. Разместят юных гостей в тольяттинском пансионате под названием «Звездный».
На вокзале Самары прибывших детей приветствовала Оксана Щербицкая, министр социальной и демографической политики региона, а также группа волонтеров.
В течение 21-дневной смены детей ждет насыщенная программа: спортивные состязания, творческие конкурсы, интеллектуальные игры и развлекательные мероприятия.
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