В Омске сократили количество бесплатных анализов крови

В июле 2025 года омичи столкнулись с ограничениями при сдаче бесплатных анализов крови в поликлиниках. Как выяснилось, теперь на прежних условиях можно сделать только одно исследование, дополнительные потребуют оплаты. Новость прокомментировал облминздрав.