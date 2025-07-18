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В Омске сократили количество бесплатных анализов крови

В Минздраве объяснили ситуацию нехваткой реагентов.

Источник: Комсомольская правда

В июле 2025 года омичи столкнулись с ограничениями при сдаче бесплатных анализов крови в поликлиниках. Как выяснилось, теперь на прежних условиях можно сделать только одно исследование, дополнительные потребуют оплаты. Новость прокомментировал облминздрав.

По словам представителей ведомства, проблема вызвана дефицитом реагентов. Из-за их нехватки квота на анализы закрывается до улучшения ситуации. В министерстве добавили, что сейчас наблюдаются трудности с заключением контрактов на поставки необходимых материалов.

Ситуация стала известна после жалобы омички Ирины М. в канале t.me/fadina_chat. Женщина выразила возмущение, что может бесплатно сдать лишь один анализ из тех, что рекомендовал аллерголог.

Ранее «КП Омск» рассказала, как защитить младенца от врожденного сифилиса.