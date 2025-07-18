Губернатор Авдеев вспомнил историю о сожжении Киева в XII веке

«Андрей Боголюбский… в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой — взяли и сожгли, это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены, Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее, — за то, что “град сей сеял рознь между российскими землями и семьями”. Такая была история», — сказал Авдеев.