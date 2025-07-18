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Губернатор Авдеев вспомнил историю о сожжении Киева в XII веке

Губернатор Авдеев рассказал Путину историю о сожжении Киева в XII веке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вспомнил историю об объединении князем Андреем Боголюбским 11 княжеств в XII веке и сожжении Киева за то, что «сеял рознь между российскими землями и семьями».

В пятницу глава государства принял с докладом губернатора Владимирской области.

«Андрей Боголюбский… в 1169 году объединил 11 княжеств и штурмом взял город Киев с интересной формулировкой — взяли и сожгли, это был пример первого такого объединения княжеств, которые были разрознены, Черниговское, Смоленское, Тверское, Суздальское, Ростовское и так далее, — за то, что “град сей сеял рознь между российскими землями и семьями”. Такая была история», — сказал Авдеев.

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