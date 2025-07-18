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На «Самара Арене» прошёл конкурс профессионального мастерства водителей трамваев

Сегодня на стадионе «Самара Арена» состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей Северного трамвайного депо.

Сегодня, 18 июля, на стадионе «Самара Арена» состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей Северного трамвайного депо. Мероприятие открыл директор МП г. о. Самара «ТТУ» Дмитрий Александрович Петров.

Конкурс включал проверку водительских навыков, экзамены по знанию Правил дорожного движения, устройству и технической эксплуатации трамваев.

Участники продемонстрировали умения по приёмке подвижного состава перед выходом на линию, а также культуру обслуживания пассажиров.

Все конкурсанты успешно справились с испытаниями, показав высокий уровень подготовки.

По итогам общего зачёта победителями конкурса стали:

1 место — Милена Сорокина.

2 место — Денис Рябых.

3 место — Владимир Николаев.

Конкурс стал не только проверкой профессиональных навыков, но и отличной возможностью для водителей обменяться опытом и повысить квалификацию.