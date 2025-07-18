Как в Самаре изменился и преобразился парк Победы: фоторепортаж

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Корреспонденты «МК в Самаре» побывали в парке Победы, расположенном в Советском районе, на улице Аэродромной.
В данный момент в парке ведутся работы по благоустройству. Там собираются установить «сухой» фонтан в виде Адмиралтейской звезды. Площадь объекта составит 625 кв. метров.
Кроме того, благоустроят парковый водоем, сейчас его чистят. В парке уже восстановили Мемориальный комплекс и вновь запустили Вечный огонь.
По данным властей, благоустройство в парке Победы на сегодня завершено на 30%.