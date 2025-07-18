Авиакомпания Nordwind открыла продажу билетов из Москвы в Пхеньян

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян, их стоимость начинается от 44,7 тысячи рублей, говорится на сайте компании. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полеты будет совершаться на самолете Boeing 777−200ER вместимостью 440 пассажиров.
Рейс в столицу КНДР запланирован на 27 июля в 19.00 мск из аэропорта «Шереметьево».
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.